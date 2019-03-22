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'ya ne oldu!

Ebru'ya ne oldu!
'da garson Erdem (18), rezidansın 9. katından düşüp can verdi. Yanındaki Serdar T, kaçarken enselendi.
Şüpheli, ifadesinde şöyle dedi: Banyodaydım. Çıktığımda pervazda oturuyordu. Bir anda kendini boşluğa bıraktı.



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