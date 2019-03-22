Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 596'ncı hafta çekilişi için vatandaşlar büyük umutlarla kuponlarını satın aldı. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 4 milyon 293 bin 536 lira olarak açıklandı. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5, 4 ve 3 bilen kişiler belirli ikramiyeler kazandı. İşte 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 MART 2019)

21 Mart Süper Loto sonucu: 07 - 19 - 47 - 49 - 52 - 53

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.