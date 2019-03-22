Dünya Su Günü! Her zaman duyduğumuz bir bilgi vardır; su içmenin çok önemli olduğu... İnsan vücudunun ısı dengesi ve metobolik düzeni için mutlaka su içilmesi gerekiyor. Suyun insan yaşamındaki öneminin vurgulanması için her yıl 22 Mart tarihinde Dünya Su Günü kutlanır. Sizde bu özel günü güzel bir söz ile kutlamak ister misiniz? İşte Dünya Su Günü mesajları ve sözleri...

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI

* 22 Mart Dünya Su Günü'nün; tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan su kaynaklarımızın korunmasına, suyumuzu bilinçli ve duyarlı kullanmamıza vesile olmasını diliyorum.

* Çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmenin ilk şartı, yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Su Günü'nü kutluyorum.

* Susuz hayat ne mümkün olacaktır, böyle bir durumda ne de canlılık kalacaktır. Bu nedenle suyumuzu koruyalım. Dünya Su Günü kutlu olsun.

* Sulak alanlarımızın korunması ve çevresel duyarlılığın artırılması maksadıyla kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.

* Su kaynaklarının verimli kullanılması, israf edilmemesi, ülkede ve dünyada su dengesinin bozulmaması dileğiyle. Dünya Su Günü kutlu olsun.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Teklif ilk kez, 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993'ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi.

Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler bu günü, dünyadaki su kaynakları ile ilgili somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır. Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü'nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir. UN-Water, kurulduğu yıl olan 2003'ten bu yana Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük edecek BM kuruluşunu, etkinlik konusunu ve verilecek mesajları belirleme sorumluluğunu üstlenmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin dışında, içilebilir su kaynakları ve su yaşamını destekleyen bazı sivil toplum kuruluşları da Dünya Su Günü'nü, çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Örneğin, Dünya Su Konseyi 1997'den bu yana her üç yılda bir düzenlediği Dünya Su Forumu ile bir hafta boyunca binlerce katılımcıya ulaşmaktadır. Katılımcı kuruluşlar ve Sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği konular arasında, "temiz içme suyuna ulaşma şansı olmayan bir milyar insan" ve "aile içinde suya ulaşmada cinsiyetin yeri" gibi konular yer almaktadır.