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  • 22.03.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 09:45

2019: Resimli ve en burada! Hayırlı Cumalar

, İslam alemi için önemli bir gün olan bu mübarek günde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Sizde en güzel bir mesaj ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. En yeni ve nı haberimizde derledik. İşte sosyal medyanızda ya da SMS olarak paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları... İslam aleminin önem verdiği günlerden olan cuma gününde öğle vaktinde cemaat ile birlikte cuma namazı kılınır. 81 ilde camiler cuma namazı için hazırlanırken, Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için resimli ya da resimsiz cuma mesajlarını tercih ederler. Bizde bu güne özel en yeni cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2019

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

* Allah'u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma namazı vaktinde alış* veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah.

* Cuma, fakirlerin Haccıdır ve müminlerin,gök ehlinin bayramıdır,Cennete de bayram günüdür,Günlerin en iyisi en şereflisi Cuma dır' Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

*Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle Hayırlı Cumalar

* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek Olsun

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