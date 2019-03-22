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  • 22.03.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 17:42

ipucu 22 Mart: ta çırağın üstadından okçuluk icazeti almasına ne denir?

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq bugün 20.00'de başlayacak ve ödül 20 bin TL olacak. İpucu sorusu ise bir spor dalından geliyor. Peki, ta çırağın belirli bir mesafeden ok atarak, üstadından okçuluk icazeti almasına ne denir? İşte 22 Mart sorusu ve yanıtı...

Eleq ipucu sorusu yayınlandı

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı mobil bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Nasılsınız eleqseverler, konumuz spor. Okçulukta çırağın belirli bir mesafeden ok atarak, üstadından okçuluk icazeti almasına ne denir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 22 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (22 MART 2019)

Soru: Okçulukta çırağın üstadından okçuluk icazeti almasına ne denir?

Cevap: KABZA ALMA

Kabza alma kelimesi, ok atmada ustalığa yükselen bir kimsenin, öğretmeninden okçuluk yapma izni alması anlamına geliyor.

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