Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı mobil bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Nasılsınız eleqseverler, konumuz spor. Okçulukta çırağın belirli bir mesafeden ok atarak, üstadından okçuluk icazeti almasına ne denir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 22 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (22 MART 2019)

Soru: Okçulukta çırağın üstadından okçuluk icazeti almasına ne denir?

Cevap: KABZA ALMA

Kabza alma kelimesi, ok atmada ustalığa yükselen bir kimsenin, öğretmeninden okçuluk yapma izni alması anlamına geliyor.