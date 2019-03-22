Atatürk Caddesi Halk Plajı'nın 1.5 kilometre karşısında yer alan Cennet ve Bedir Adası'ndaki çam ağaçları ile çiçeklerinden rüzgarın etkisiyle polenler uçuştu. Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik kıyı şeridi, polenlerle sarıya büründü. Öğle saatlerinde denizin üzerinde iyice beliren polenler şaşkınlık yarattı.
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