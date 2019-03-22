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  • 22.03.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 17:10

'te şaşırtan görüntü! Görenler belediyeyi aradı

'te rüzgarla çevreye dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı. Bölgede oturanlar, görüntüden dolayı endişeye kapılan yabancı lere bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu anlatarak onları rahatlattı.

Tatil cennetinde şaşırtan görüntü!

Atatürk Caddesi Halk Plajı'nın 1.5 kilometre karşısında yer alan Cennet ve Bedir Adası'ndaki çam ağaçları ile çiçeklerinden rüzgarın etkisiyle polenler uçuştu. Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik kıyı şeridi, polenlerle sarıya büründü. Öğle saatlerinde denizin üzerinde iyice beliren polenler şaşkınlık yarattı.

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