Nevruz kutlandı

Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, yurtdışında ve Türkiye'de çeşitli illerde kutlandı. İllerde valilikler tarafından düzenlenen kutlamalara, vatandaşlar katıldı. Yakılan ateşin üzerinden atladı. Kutlamalarda Türk bayraklı yürüyüşlerde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı mesajda, "Geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum. Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayınladığı mesajda, "Geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum. Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.