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Nevruz kutlandı
Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı olarak nitelendirilen Bayramı, yurtdışında ve 'de çeşitli illerde kutlandı. İllerde valilikler tarafından düzenlenen kutlamalara, vatandaşlar katıldı. Yakılan ateşin üzerinden atladı. Kutlamalarda Türk bayraklı yürüyüşlerde yapıldı.

da yayınladığı mesajda, "Geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum. Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacağız" dedi.

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