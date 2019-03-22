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  • Son Güncelleme: 22.03.2019 09:25

– 22 Mart 2019 Cuma

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 22 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Güneş burcunuzda ilerlerken sizlerin lider özellikleri ve yetenekleri daha da ön plana çıkıyor. Sabrınızın meyvesini toplamaya başlayacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır. Zincirleme gelişen olaylardan sizde payınızı aldığınız bir gerçek. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler. Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Bugün senin için epey hareketli geçecek. Öyle ki, zaman su gibi akıp geçecek.

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