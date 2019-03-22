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  • 23.03.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 06:45

Başkent’te seyir halindeki araç alev aldı

’nın Yenimahalle ilçesi Çevre Yolunda bir araç seyir halinde ilerlerken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başkent’te seyir halindeki araç alev aldı

Olay, dün saat 23.00 sularında 'nın Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İvedik Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 YFC 28 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ı kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının görüntüleri kameralara yansıdı. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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