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  • 23.03.2019 04:23
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 04:23

'te vahşet! Kuzenini kalbinden bıçakladı

'in Kurtalan ilçesinde kuzenler arasında çıkan kavgada bir kişi kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Aile içinde vahşet! Kuzenini kalbinden bıçakladı

Edinilen bilgilere göre, Sanat Sokağı'nda D. M ile kuzeni M. M arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D. M, kuzenini kalbinden bıçakladı. Kuzeni tarafından M. M, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavganın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden M.M, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları hastaneye akın etti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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