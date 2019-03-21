Uyuşturucuyu jantlara gizlemişler

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.
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