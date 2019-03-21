Uyuşturucuyu jantlara gizlemişler

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.

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