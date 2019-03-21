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  • 21.03.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 10:25

Uyuşturucuyu jantlara gizlemişler

Van'da otomobil jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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