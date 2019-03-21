Nevruz bugün mü? Nevruz Bayramı nedir, nasıl kutlanır? 2019 Nevruz Bayramı mesajları

Nevruz bugün mü? Genel olarak Orta Asya medeniyetleri tarafından kutlanan, ayrıca Rusya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Ukrayna ve Kosova tarafından da tanınan Nevruz Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki Nevruz Bayramı bugün mü? Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz nedir ve nasıl kutlanır? İşte kültürel bir bayram olan Nevruz Bayramı hakkında tüm detaylar...

Birçok ülkede kutlanan Nevruz Bayramı, bazı ülkelerde 21 Mart'ta, bazı ülkelerde ise 22 Mart ve 23 Mart'ta kutlanıyor. Ülkemizde ise 21 Mart'ta kulanmaktadır.

NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.

NEVRUZ BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?

Birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği Nevruz kutlamalarında geleneksel kıyafetler giyilir ve yörelere ait halk oyunları oynanır. Çocuklara tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve yap-boz gibi eğitici hediyeler ve oyuncaklar dağıtılmaktadır.

Nevruz etkinliklerinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve yarışmaları kazanan öğrencilere ödüller verilmektedir. Nevruz etkinliklerinde ise bilinen en büyük etkinlik Nevruz ateşidir. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateşin üstünden atlanır ve kutlamalar bu şekilde devam eder.

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

Nevruz Bayramı, bazı medeniyetlerde kutsal bir gün olarak kutlanan, ancak Anadolu ve Orta Asya Türk halkları başta olmak üzere Kürtlerde, bazı Arap medeniyetlerinde ve Rusya çevresi bölgelerde baharın gelişine yönelik bir şenlik olarak kutlanan gündür.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yaklaşık 3000 yıldır kutlanan Nevruz Bayramı'nı kabul etmiştir ve Dünya Nevruz Bayramı olarak kayıtlarına geçirmiştir. Aynı zamanda 28 Eylül - 2 Ekim 2009 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Miraası Koruma Kurulu da, bu özel günü Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne kabul etmiştir.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI

* Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

* Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

* Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

* Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

* Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

* Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.