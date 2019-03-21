Süper Loto'da bu hafta heyecanlı bekleyiş son buldu. Geçen hafta Süper Loto'da yapılan çekiliş neticesinde 6 numarayı bilen olmamış ve 2 milyon 10 bin 807 lira ikramiye devretmişti. Birçok kişi bu nedenle Süper Loto çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. 21 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

21 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 7 - 19 - 47 - 49 - 52 - 53

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.