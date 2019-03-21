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  • 21.03.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 19:15

'da kaçakçılığı! Hitit dönemine ait...

'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.

Ele geçirildi! Hitit dönemine ait...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki uygulamaları sırasında şüphelendikleri C.C'yi durdurdu.

Polis noktasında üst ve çantasında arama yapan ekipler, olduğu değerlendirilen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçirdi.

Şüpheli C.C gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.

Tarihi eserlerin, Emniyet Müdürlüğündeki inceleme sonrası Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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