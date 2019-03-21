Silivri'de çiftlik yangını

Silivri'de bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, Silivri, Çanta, Selimpaşa, Mimarsinan ve Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi.





Çiftlikteki hayvanlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasarın meydana geldiği yangında, çiftlik kullanılamaz hale geldi.





Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.