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  • 21.03.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 09:36

– 21 Mart 2019 Perşembe

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 21 Mart Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Pozitif tutum ve cümleler bumerang gibi size dönerken bunu keşfettiğinizde enerjinizi doğru alanlara kanalize etmeniz gerektiğini de fark etmiş olacaksınız. İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyle ters bir şey yaşamak istemiyorsanız olayları çok fazla irdelemekten vazgeçmelisiniz. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilirsiniz. Dolunay, bugün saat 03:42'de karşıt burcunda gerçekleşti. Yarım kalan işler, ulaşmayan epostalar biraz canını sıkabilir.

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