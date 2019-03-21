KOÇ:

Pozitif tutum ve cümleler bumerang gibi size dönerken bunu keşfettiğinizde enerjinizi doğru alanlara kanalize etmeniz gerektiğini de fark etmiş olacaksınız. İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyle ters bir şey yaşamak istemiyorsanız olayları çok fazla irdelemekten vazgeçmelisiniz. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilirsiniz. Dolunay, bugün saat 03:42'de karşıt burcunda gerçekleşti. Yarım kalan işler, ulaşmayan epostalar biraz canını sıkabilir.