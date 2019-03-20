Şişli'de bina yangını! Balkonda mahsur kalan iki kadını itfaiye kurtardı İstanbul Şişli'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti.

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