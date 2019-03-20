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  • 21.03.2019 07:51
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 07:51

Şişli'de bina yangını! Balkonda mahsur kalan iki kadını itfaiye kurtardı

İstanbul Şişli'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti.

Şişli'de korku dolu anlar!

Mahmet Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 02:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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