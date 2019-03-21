Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.03.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 18:58

inde yeni gelişme

Fotoğraf çekmek için geldiği surlarında cesedi bulunan ABD’li ’nın öldürülmesine ilişkin "Kasten adam öldürmek" suçundan cezası onanan ancak "Nitelikli " ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulan sanık Ziya Tasalı'nın yeniden yapılan yargılaması karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, müşteki ve Aile Bakanlığı avukatları katıldı. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı, sanığın tamamlanmamış suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti.

"ÖLDÜRDÜM AMA TECAVÜZ ETMEDİM"
Sanık Ziya Tasalı son savunmasında, "Maktüleyi öldürdüğüm doğrudur. Ancak tecavüz etmedim. Böyle bir niyetim yoktu. Beraatimi talep ederim" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı hakkında "Nitelikli ya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Tasalı'yı "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CİNAYET 6 YIL ÖNCE İŞLENMİŞTİ
ABD'li 'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti.

Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri