Abel Ödülü, dünya en prestijli matematik ödülü olarak kabul edilmektedir. Bu aralar merakla araştırılan sorular arasında Abel Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ABEL ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN İLK KADIN BİLİM İNSANI KİMDİR?

Cevap: Abel Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanı Karen Keskulla Uhlenbeck'tir.

KAREN KESKULLA UHLENBECK KİMDİR?

Karen Keskulla Uhlenbeck 24 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uhlenbeck, Amerikalı bir matematikçidir.

Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi, Teksas Üniversitesinden Prof. Dr. Uhlenbeck'in, ilk kez 2003'te verilen ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Karen Uhlenbeck, "matematik alanının en prestijli ödülü" olarak nitelendirilen Abel'i kazanan "ilk kadın" unvanını elde etti. Parça türevli denklemler alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Uhlenbeck, fizik, geometri ve kuantum alanlarında da multi-disipliner çalışmalar yapıyor.