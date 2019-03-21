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  • 21.03.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 19:10

4 yaşındaki 'in ameliyatı için üç günde 200 bin lira!

Aydın'ın Söke ilçesinde, bulunduğu otomobilde çıkan da yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki 'in ameliyatı için gerekli 200 bin lira, yardım kampanyasının üçüncü gününde toplandı.



Aydın'ın Söke ilçesi Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftinin çocukları Halil'in ameliyat masrafını karşılamak amacıyla, Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona kısa sürede ulaşıldı.

Kampanyanın üçüncü gününde hayırseverler, 200 bin lirayı, bağış için açılan hesaba gönderdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gösterilen ilgi ve yardımlar sayesinde yüzü gülen aile, şimdi evlatlarının ameliyat olacağı günü bekliyor.

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