



Aydın'ın Söke ilçesi Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftinin çocukları Halil'in ameliyat masrafını karşılamak amacıyla, Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona kısa sürede ulaşıldı.

Kampanyanın üçüncü gününde hayırseverler, 200 bin lirayı, bağış için açılan hesaba gönderdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gösterilen ilgi ve yardımlar sayesinde yüzü gülen aile, şimdi evlatlarının ameliyat olacağı günü bekliyor.