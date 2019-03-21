Ankara'da otobüste taciz iddiasına gözaltı

Ankara'da K.K. dün halk otobüsüne bindi. Arkasındaki kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Otobüs şoförü Muzaffer R., aracı kenara çekip polise haber verdi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.
15-20 DAKİKA DEVAM ETTİ
K.K., şüphelinin arkasından yaklaşıp tacizde bulunduğunu, 15-20 dakika tacizin devam etmesi üzerine çığlık attığını söyledi.
15-20 DAKİKA DEVAM ETTİ
K.K., şüphelinin arkasından yaklaşıp tacizde bulunduğunu, 15-20 dakika tacizin devam etmesi üzerine çığlık attığını söyledi.
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