Ankara'da otobüste taciz iddiasına gözaltı

K.K. dün halk otobüsüne bindi. Arkasındaki kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Otobüs şoförü., aracı kenara çekip polise haber verdi.K.K., şüphelinin arkasından yaklaşıp tacizde bulunduğunu, 15-20 dakika tacizin devam etmesi üzerine çığlık attığını söyledi.