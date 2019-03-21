İlişki durumu karışık

Öldürülmekten korkan kadına, eski sevgilisi dava açtı. Olay Antalya'da yaşandı. İlayda Özen (23), 2016'da Fırat Aydemir (34) ile birlikte olmaya başladı. Geçen yıl ilişkiyi bitirdi. İddiaya göre Aydemir, Özen'in peşini bırakmadı. Darp etti ve ölümle tehdit etmeye başladı. Genç kadın şikayetçi oldu. Fırat Aydemir, eski sevgilisinin iddiaları karşısında suç duyurusunda bulundu. Özen'den 'gizliliği ihlal' ve 'dolandırıcılık' suçlarından şikayetçi oldu. Genç adam şunları söyledi: "İlayda içinde bulunduğu maddi sıkıntıları anlatıyordu. Evindeki içi boş buzdolabının fotoğraflarını gönderip, kendisini acındırdı. Her seferinde yardım ettim. 70 bin TL değerinde otomobil aldım. Aylık 15 bin lira olan masraflarını üstlendim. Benim paramla başka erkeklerle görüşüp, gezdi. Uzaklaştırma kararım varken tatile gittik. Darp etmedim." Aydemir'in avukatı Melda Uysal ise müvekkilinin iftiraya uğradığını belirtti.
Fırat Aydemir
Fırat Aydemir
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