Google bugün Doodle'ına dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach'ı taşıdı. Bach'ın Doodle'a eklendiğini gören vatandaşlar Johann Sebastian Bach kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Johann Sebastian Bach Google'da neden Doodle oldu? İşte cevabı...

JOHANN SEBASTİAN BACH KİMDİR?

Johann Sebastian Bach 21 Mart 1685 tarihinde dünyaya geldi. Bach, dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcudur. Bach köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir. Bach'ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300'den fazla kantatayı kapsamaktadır. Bach'ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştur. Bach 19. yy.'da müziğinin tekrar çalınmaya başlaması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar kendi döneminde büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.

JOHANN SEBASTİAN BACH NEDEN DOODLE OLDU?

Ünlü barok besteci Bach'ın doğum tarihi 21 Mart 1685 olduğundan Google Bach'ı Doodle'ına ekledi. Hatta Doodle'ın içinde notalarla armoni oluşturma bölümü de bulunuyor.