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  • 20.03.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 22:47

'ta, 20 gündür kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

'ta, 20 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 'un (79) kayalıklarda cesedi bulundu. Kayalıklara düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Süleyman Bodur'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ve 'na götürüldü.

20 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!

Serintepe Mahallesi'nde yaşayan , 1 Mart günü evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan yaşlı adamı arayan ancak sonuç alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Ailenin yardım istemesi üzerine polis, jandarma ve tarafından arama çalışması başlatıldı.

AFAD ekiplerinin drone da kullandığı arama çalışmaları bugün de sürerken, Tavşantepe Mahallesi'nin Cancık Mağarası mevkiinde yürüyüşe çıkan bir kişinin ceset bulduğu ihbarı geldi.

Sarp ve engebeli olan bölgeye giden ekipler, cesedin 20 gündür aranan Süleyman Bodur'a ait olduğu tespit etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Bodur'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kayalıklara düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Süleyman Bodur'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi ve 'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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