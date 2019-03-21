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  • 21.03.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 11:28

Beyazıt'ta otobüs sı! Çok sayıda yaralı var

Beyazıt'ta özel halk otobüsü yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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