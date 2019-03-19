Binali Yıldırım'dan genel af açıklaması! Af çıkacak mı?

2019 yılı yerel seçimler öncesi af çıkacak mı? Genel af haberleri en son durum nedir gibi sorular vatandaşların bir numaralı gündem maddesi. Tam bu dönemde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım vatandaşların af çıkacak mı sorusuna net yanıt verdi. "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı. Türkiye'de daha önce genel af örnekleri bir hayli fazladır. 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı.

27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir.

Binali Yıldırım'dan genel af açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Makam aracıyla Silivri Otogarı'na gelen Yıldırım, burada kendisini bekleyen partililer ve taksicileri selamladı.

Otogardaki taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle fotoğraf çektirdi. Bir taksinin direksiyonuna geçen Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı da yanına alarak, otogarda taksiyi kullandı.

Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı.