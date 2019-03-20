Mardin'de dehşet röntgen ile ortaya çıktı! İnsanların yüzüne bakamıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir köpek av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu ve yaralı köpek Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tedavi altına aldı.

150'YE YAKIN TÜFEK SAÇMASI BULUNDU

Hayvan hastanesinde veterinerler tarafından yapılan muayenede kafasına tüfekle ateş edilen köpeğin çekilen filmi sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde 150'ye yakın tüfek saçması tespit edildi. İnsanların yüzüne bakmayan ve kimse ile göz teması bile kurmayan köpek, veteriner hekimler sayesinde yeniden yaşama tutunmak için mücadele ediyor.

Yaralı köpeğin durumu hakkında bilgi veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Yasin Vural, merkezlerine gelen ihbar üzerine boş bir arazide tüfekle vurulan köpeği acil olarak rehabilitasyon merkezine getirerek tedavi altına aldıklarını söyledi.

İNSANLARIN YÜZÜNE BAKAMIYOR

Yapılan ilk müdahaleden sonra köpeğin yeniden hayata döndürüldüğünü belirten Vural, "Bize gelen ihbar üzerine köpeği bulduğumuzda ölmek üzereydi. Boyun tarafından 140 ve 150 saçma tespit edildi. Veteriner hekimlerimiz müdahale etti. Şu anda biraz toparlandı. İyileşmesini temenni, ediyoruz. Bu insanlığa sığmayan bir canlıyı vuran canilerin bulunması için kolluk kuvvetlerinden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.