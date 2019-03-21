2019 yılında uzman erbaş alımları başladı.Başvuru yapanların gündeminde ise "2019 uzman erbaş maaşı ne kadar?" sorusu var. Haberimizde verdiğimiz bilgilerle en güncel uzman çavuş, uzman erbaş maaşlarına ulaşabilirsiniz. Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir.

2019 JANDARMA UZMAN ERBAŞ (ÇAVUŞ) BAŞVRULARI NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ve Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, kurumun sözleşmeli uzman erbaş (komando ve asayiş) ihtiyacını karşılamak amacıyla bugün başlayan ön başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ MAAŞI NE KADAR?

Uzman erbaşların sabit bir maaşları yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş olarak görev yapan personellerin maaşları görev yaptıkları yerden ne kadar yıllık personel olduğuna kadar değişen kriterlere göre hesaplanor. Fakat en düşük ve en yüksek çavuş maaşı aşağı yukarı şu şekildedir:

Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca uzman erbaş evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek maaş alabilir.