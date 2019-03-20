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'ndaki "kıyafet tartışmasında" flaş gelişme

’nda güvenlik görevlisi , ’nin kıyafetine müdahale etmeye çalıştı. Tartışma büyüdü. İlter’e 2, Köse’ye 1 yıl ceza istendi.

Tanga davası
İstanbul Beşiktaş'ta Maçka Demokrasi Parkı'nda kıyafet nedeniyle çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse 'hakaret' suçundan karşılıklı müşteki sanık oldu. Davanın dün görülen beşinci duruşmasında, bilirkişi raporu okundu. Raporda, güvenlik görevlisinin polisi arayarak "Bir bayan üstsüz geziyor. Abiciğim göğüsleri, g... dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda" dediği kaydedildi. Mahkeme, taraflara beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, 'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle 'ye 'alenen hakaret' ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş" diyerek 'hakaret' ettiği belirtiliyor. İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere cezaya çarptırılması isteniyor.

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