İstanbul Beşiktaş'ta Maçka Demokrasi Parkı'nda kıyafet nedeniyle çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse 'hakaret' suçundan karşılıklı müşteki sanık oldu. Davanın dün görülen beşinci duruşmasında, bilirkişi raporu okundu. Raporda, güvenlik görevlisinin polisi arayarak "Bir bayan üstsüz geziyor. Abiciğim göğüsleri, g... dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda" dediği kaydedildi. Mahkeme, taraflara beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye 'alenen hakaret' ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş" diyerek 'hakaret' ettiği belirtiliyor. İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere cezaya çarptırılması isteniyor.
- Yaşam
- 20.03.2019
- Gazete
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