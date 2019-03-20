10 Kasım 2011'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla Dünya Down Sendromu Günü resmi olarak tanındı. Her yıl 21 Mart tarihinde Down Sendromu Farkındalık Günü'nde dünya genelinde farkındalık oluşturmak adına etkinlikler yapılıyor. Peki, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemi nedir? İşte cevabı...

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, trizomi 21; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Down sendromu vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize edilir. Vücuttaki küçük ve büyük farklılıkların kombinasyonu yapısal olarak sergilenir.

Down sendromu sık sık zihinsel kavramadaki bozukluklar ve fiziksel gelişimin tipik yüz görünümü gibi farklı olmasıyla ilişkilendirilir. Çoğunlukla hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunlar taşır.

Down sendromu gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır. Down sendromuna her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında rastlanır; istatistikler anne yaşının artışıyla bu oranın yükseldiğini göstermiştir, diğer etkenlerin payı küçüktür.

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler'in, 10 Kasım 2011 kararıyla 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde çeşitli etkinlikler farkındalık yaratıyor. Dünya genelinde down sendromluların huzur ve refahı için çalışmalar yapılıyor.

21 Mart'ta kutlanmasının ise ayrı bir sebebi var. 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart'ta kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor.