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  • 20.03.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 18:13

sorusu 20 Mart: Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk vardır?

Hadi Ailece bu akşam 19.30'da başlayacak. Şimdiden birçok kişi ipucu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk vardır? İşte merakla araştırılan sorusu 20 Mart cevabı...

Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk vardır?

Hadi Ailece bu akşam saat Ceyda Düvenci'nin sunumuyla 19.30'da başlayacak. Hadi'ye saatler kala birçok kişi 20 Mart Hadi ipucu cevabını merak ediyor. Hadi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte 20 Mart cevabı...

​20 MART HADİ 100 İPUCU CEVABI

Soru: Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk var acaba?

CEVAP: 41

MİKADO NEDİR?

Efsaneye göre, eski Çin'de yaşayan bir prens orada yaşayan ejderhayı eğlendirmek için bütün oyunları denemiş, fakat bu yeterli olmayınca yanındaki kürdanları yere atmış ve mikado bu şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer bir görüş ise bu oyunun adının üretici firmanın adından geldiği ve 20.yüzyılda Avrupa'dan dünyaya yayıldığı yönündedir.

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