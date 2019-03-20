Hadi Ailece bu akşam saat Ceyda Düvenci'nin sunumuyla 19.30'da başlayacak. Hadi'ye saatler kala birçok kişi 20 Mart Hadi ipucu cevabını merak ediyor. Hadi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte 20 Mart Hadi Ailece ipucu cevabı...

​20 MART HADİ 100 İPUCU CEVABI

Soru: Mikado'da 15 cm uzunluğunda kaç adet çubuk var acaba?

CEVAP: 41

MİKADO NEDİR?

Efsaneye göre, eski Çin'de yaşayan bir prens orada yaşayan ejderhayı eğlendirmek için bütün oyunları denemiş, fakat bu yeterli olmayınca yanındaki kürdanları yere atmış ve mikado bu şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer bir görüş ise bu oyunun adının üretici firmanın adından geldiği ve 20.yüzyılda Avrupa'dan dünyaya yayıldığı yönündedir.