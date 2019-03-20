Canlı bilgi yarışması Eleq'te heyecanlı bekleyiş son buldu. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla beraber ipucu sorusu belli oldu. İpucu olarak "Ali Baba ve Kırk Haramiler masalındaki bir karakteri soruyoruz. Masaldaki Ali Baba'nın kardeşinin adını kimler hatırladı?" sorusu belirlendi. İşte İşte 20 Mart Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

20 MART ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Ali Baba ve Kırk Haramiler masalındaki bir karakteri soruyoruz. Masaldaki Ali Baba'nın kardeşinin adını kimler hatırladı?

Cevap: KASIM

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER

Ali Baba ve Kırk Haramiler, Binbir Gece Masalları'nın birçok versiyonunda bulunan bir masaldır. 18. yüzyılda Antoine Galland tarafından eklenmiştir.

Ali Baba ile abisi Kasım, tüccar bir babanın çocuklarıdır. Babalarının ölümünden sonra açgözlü Kasım, zengin bir kadına evlenir ve babasının işini ilerletmeye çalışır. Ali Baba ise fakir bir kadınla evlenerek odunculuk yapar. Bir gün, Ali Baba ormanda yakacak odun toplayıp kesmekteyken kırk tane haraminin hazine ambarını ziyaret etmekte olduğunu duyar. Hazineler bir mağaradadır ve mağaranın ağzı sihir ile kapatılmıştır. "Açıl Susam Açıl" dendiğinde açılmakta "Kapan Susam Kapan" dendiğinde kapanmaktadır. Haramiler mağaradan ayrılırken Ali Baba mağaraya girer ve ihtiyatlı bir şekilde bir çanta altın parayı alıp eve götürür.