Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Hadi'ye saatler kala birçok kişi 20 Mart Hadi 100 ipucu cevabını merak ediyor. Hadi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "2020 Dünya Hava Oyunları nerede yapılacaktır?" ifadelerine yer verildi. İşte 20 Mart Hadi 100 ipucu cevabı...

​20 MART HADİ 100 İPUCU CEVABI

Soru: 2020 Dünya Hava Oyunları nerede yapılacaktır?

CEVAP: TÜRKİYE

2020 DÜNYA HAVA OYUNLARI'NIN TÜRKİYE'DE YAPILACAK



THK'den yapılan açıklamaya göre, 7 aday ülke arasında Türkiye'nin ABD ile son ikiye kaldığı, oyunların Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle Türkiye'ye verildiği belirtildi.