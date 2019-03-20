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  • 20.03.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 18:13

20 Mart : yapılacaktır?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. Şimdi birçok kişi 20 Mart nı merak ediyor. İpucu sorusu " yapılacaktır?" olarak belirlendi.

2020 Dünya Hava Oyunları nerede yapılacaktır?

Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Hadi'ye saatler kala birçok kişi 20 Mart nı merak ediyor. Hadi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, " yapılacaktır?" ifadelerine yer verildi. İşte 20 Mart Hadi 100 ipucu cevabı...

​20 MART HADİ 100 İPUCU CEVABI

Soru: 2020 Dünya Hava Oyunları nerede yapılacaktır?

CEVAP: TÜRKİYE

2020 DÜNYA HAVA OYUNLARI'NIN TÜRKİYE'DE YAPILACAK

THK'den yapılan açıklamaya göre, 7 aday ülke arasında Türkiye'nin ABD ile son ikiye kaldığı, oyunların Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle Türkiye'ye verildiği belirtildi.

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