20 Mart Dünya Mutluluk günü bugün coşkuyla kutlanıyor. Peki nasıl mutlu olunur? Gülümseyin, paylaşın, sağlıklı yiyin, egzersiz yapın, minnettar olun, olumlu düşünün, arkadaşlarınızla ve ailenizle biraz zaman geçirin, dikkatli olun, hayal edin, müzik dinleyin, teşekkür edin, rekabet edin, hayırsever olun. Başkalarını mutlu etmek için yapabileceğin her şeyi yapmayı unutma! Mutluluk bulaşıcıdır. Basit bir gülümseme, bir yabancının gününü bile daha parlak hale getirebilir. İşte 20 Mart Dünya Mutluluk günü Whatsapp SMS mesajları en güzel sözleri

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NEDEN İLAN EDİLDİ?

Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart'ı "Dünya Mutluluk Günü" ilan etti. Bu bağlamda birçok ülkede eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleriyle kutlanan gün dolayısıyla çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlar da mesaj ve kutlamalar yayınlıyor.

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NEDİR?

20 Mart 2012 yılında Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki insanların mutluluk fikrini hatırlamaları ve kutlamalar ile farkındalık oluşturmak için 20 Mart'ı " Dünya Mutluluk Günü " ilan etti. Birleşmiş Milletlerin Merkezinin yer aldığı Amerika başta olmak üzere birçok üye ülkede dernekler, sivil toplum kurumları, kamu eli ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle bu gün renkli bir şekilde kutlanıyor. Dünya Mutluluk Günü kutlu olsun.

20 MART DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.

Bir Gülüşünle Bir Lafınla Mutlu OLmasını öğrendim Bu bendeki ben Değil Bendeki Sen Oldu Artık Seninle Mutluyum..

Nekadar Mutlu Olsamda Sonunda üzüleceğim biliyorum hayatın Sonu gelince Yeniden Mutlu olucağım Seni Görüceğim biliyorum..

Mutluluk sözleri ile sevdiğiniz çevre ile mutluluğunuzu veya onların mutluluğunu paylaşabilirsiniz.

Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu Ol Hep olmasanda Severim Seni hep..

Saf Duygularımı Kalbine Güzel Sözlerimi Beynine Sana Aşık Olan Bu Bedeni Ellerine Bırakıyorum Biriciğim..

EN Güzel Mutlulukları Diliyorum Sana En Güzel Sevgilerimi Yolluyorum Sana Seninle Mutluyum Bunu Anla..

Mutlu Olmak için Bekleme hayat Kısa Mutlu Olmak için Hayata Pozitif Bak yeterLi.

Sensiz Acı Çeken Yüreğim Şimdi Seninle Yeni Mutluluklara yeLken Açtı, Bir Denizin ortasında Mutluluk Çemberi Kuruyorum ikimizin Adına..

Mutluluk Gülücüklerinde Değil, Söylediğin Sözlerle Mutlu Etsin beni Gülüşlerin Zaten Heycanlandırıyor beni birtanem..

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…

Mutlulukların Mutlusu Sevgilerin Sevgisi Aşıkların Aşkı heycanların heycanı Ve Güzelliklerin GüzelliğiyLe GeLiyorum Sana Aç koLLarını bana.

O kadar güzel bakıyorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda..

Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.

NASIL MUTLU OLUNUR?

Gülümseyin, paylaşın, sağlıklı yiyin, egzersiz yapın, minnettar olun, olumlu düşünün, arkadaşlarınızla ve ailenizle biraz zaman geçirin, dikkatli olun, hayal edin, müzik dinleyin, teşekkür edin, rekabet edin, hayırsever olun. Başkalarını mutlu etmek için yapabileceğin her şeyi yapmayı unutma! Mutluluk bulaşıcıdır. Basit bir gülümseme, bir yabancının gününü bile daha parlak hale getirebilir.

20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Mutlu olmanın beş yolu

1. Minnettarlık listesi

Santos, öğrencilerinden bir hafta boyunca her gece bir liste yapıp hangi konularda minnet duyduklarını yazmalarını istiyor.

"Bu çok basit bir fikirmiş gibi gelebilir, ama bu egzersizi düzenli yapan öğrencilerin daha mutlu olduğunu görüyoruz" diyor.

2. Daha fazla ve daha kaliteli uyku

Bir hafta boyunca her gece sekiz saat uyuyun. Santos, bunun en zor egzersizlerden biri olduğunu söylüyor.

"Saçma gelebilir, ama daha uzun süreli ve daha kaliteli bir uyku depresyon riskini azaltıyor ve pozitif davranış eğilimini geliştiriyor" diyor.

3. Meditasyon

Günde 10 dakika meditasyon yapın. Santos öğrenciyken yaptığı düzenli meditasyonun kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını söylüyor.

Öğrencilerine, meditasyon ve dikkat yoğunlaşması gerektiren diğer aktivitelerin insanı nasıl daha mutlu yaptığını kanıtlayan araştırmalar gönderiyor.

4. Aileye ve arkadaşlara daha fazla zaman

Santos, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmenin insanı gerçekten de daha mutlu kıldığını gösteren birçok yeni araştırma olduğunu söylüyor.

Sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek veya psikolojideki ismiyle "sağlıklı kişisel ilişkiler ve sosyal bağlantılar" insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkiliyor.

Bunun için çok çaba göstermek gerekmediğini, "O anı iyi yaşamak ve birileriyle birlikte ve ne şekilde zaman geçirdiğinizin farkında olmak yetiyor" diyor.

Mutluluk için zaman algısı oldukça önemli. "Çoğu kez varlığı parayla ölçüyoruz. Oysa araştırmalar gösteriyor ki varlık insanın ne kadar zamanı olduğuyla ilgili bir şey" diyor Santos.

5. Daha az sanal, daha fazla gerçek ilişki

Sosyal medyanın insana sahte bir mutluluk duygusu verebileceğini ama ona kendini kaptırmamak gerektiğini söylüyor.

"Son araştırmalar, Instagram gibi sosyal medya ağlarını fazla kullanan insanların onu pek kullanmayanlara kıyasla daha az mutlu olduğunu gösteriyor" diyor.

O halde, hayatta gerçekten mutlu olmak için daha fazla minnettarlık hissi, daha iyi uyku, kafayı meşgul eden şeylerden arınmak, sevdiklerinizle birlikte olmak ve sosyal medyaya fazla zaman ayırmamak gerekiyor.