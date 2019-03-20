Adana'da korkunç olay! Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi 53076. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Cevdet K. (60) evli Yasemin Ü. (50) ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü. bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.'nin evine yerleşti. Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası Duran Ü.(54), kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.'i de yanına alarak Cevdet K.'nin evine gitti.