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  • 20.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 09:52

Adana'da korkunç olay! Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü

Adana'da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Ölen adamın eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.



Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi 53076. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Cevdet K. (60) evli Yasemin Ü. (50) ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü. bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.'nin evine yerleşti. Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası Duran Ü.(54), kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.'i de yanına alarak Cevdet K.'nin evine gitti.

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