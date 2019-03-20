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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 09:20

– 20 Mart 2019 Çarşamba

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 20 Mart Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Evrak ve mail işlerinizde anlaşılamamazlıklar olabilir. Böyle durumlar sakin kalabilmeniz ve kendinizi tanımanız için güzel bir fırsat olacak. Yapabileceğiniz işleri planlamalısınız. Yoksa kariyerinizle aile arasında sıkışmak sizi yoracaktır.. Eğlence dünyasında yerinizi alırken, sosyal hayatınızı güçlü tutmanın zevkini yaşayacaksınız. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Kariyer yolunda attığınız adımlar, ilerisi için sağlam yapı taşlarını oluşturacak.

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