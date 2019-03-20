KOÇ:

Evrak ve mail işlerinizde anlaşılamamazlıklar olabilir. Böyle durumlar sakin kalabilmeniz ve kendinizi tanımanız için güzel bir fırsat olacak. Yapabileceğiniz işleri planlamalısınız. Yoksa kariyerinizle aile arasında sıkışmak sizi yoracaktır.. Eğlence dünyasında yerinizi alırken, sosyal hayatınızı güçlü tutmanın zevkini yaşayacaksınız. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Kariyer yolunda attığınız adımlar, ilerisi için sağlam yapı taşlarını oluşturacak.