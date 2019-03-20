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  • 20.03.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 11:30

'da ayağıyla otomobil kullanıp meyve yiyen 'ın cezası belli oldu

'da geçen yıl bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sitesi hesabından yayınlayan , 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 25 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs 2018 günü gözaltına alındı.

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