Milli Piyango bileti alan vatandaşlar tarafından çekiliş sonuçları merak ediliyordu. Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona erdi. 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu? İşte 19 Mart Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi...



19 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Mart Milli Piyango çekilişi noter huzurunda yapılacak. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz ekleyeceğiz.



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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , MUĞLA-MERKEZ, SAKARYA-ADAPAZARI

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



293975



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



353915



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



002295 050991 116299 118833 140496 169071

198335 215040 281352 299271 341806 365343

368695 491457 595293 608259 622618 645749

682263 698514



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



006586 026294 039081 043176 054791 056597

080469 092521 119641 124725 201712 211603

241345 290019 327698 331682 332789 333940

333961 344221 347933 349603 359438 371557

385259 399184 405039 412192 420986 443637

444528 460331 468640 468746 471232 472857

472883 500544 508643 516300 567105 577225

588516 634501 652457 665713 671287 672580

674975 675421



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



04335 06959 07910 08804 09867 14965

15773 17676 23289 25231 28776 29460

32829 41828 44099 45886 47007 47507

49850 54517 56736 57138 57518 58908

62615 70821 71584 75901 78741 79374

80477 82552 84845 87201 89041 89971

92325 94932 95674 99278



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0278 0562 0759 0914 0943 1091

1189 1504 1839 3172 3335 3963

4277 4330 4530 4825 5237 5842

7060 7602 7642 8009 8506 8961

9192 9225 9548 9629 9946 9958



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



091 162 233 267 279 291

341 372 380 429 436 559

570 580 644 773 789 797

888 920



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



04 18 44 79 86 88

94



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



2 9



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



093975 193975 203975 213975 223975 233975

243975 253975 263975 273975 283975 290975

291975 292975 293075 293175 293275 293375

293475 293575 293675 293775 293875 293905

293915 293925 293935 293945 293955 293965

293970 293971 293972 293973 293974 293976

293977 293978 293979 293985 293995 294975

295975 296975 297975 298975 299975 393975

493975 593975 693975

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- (Bir milyon TL) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.