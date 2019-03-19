Mucize gibi!

Korkunç olay geçtiğimiz Kasım ayında Uşak'ta meydana geldi. Beş aylık evli Binnaz Sertçelik (22), Antalya'dan Uşak'a aile ziyaretine gitti. Tarlada çalıştığı sırada saçları pancar makinesine sıkışan Binnaz, soğukkanlı davranıp aracı durdurdu, ardından traktöre bindi. Yüzü gözü kan içerisinde 1.5 kilometre uzaklıktaki eve giden, ardından hastaneye kaldırılan genç kıza hemen müdahale edildi.
Tarlada bulunan kafa derisi tam 53 sonra yerine dikildi. Gördüğü dört aylık tedaviyle sağlığına kavuşan Binnaz, kazanın ardından ilk kez traktöre bindi. Kazanın etkisini hala yaşadığını söyleyen genç kadın, "Geceleri kazayla ilgili rüya görüyorum. Yaşadıklarıma o kadar şaşırıyorum ki. Allah'tan bir güç gelmişti. İnsan canı için olunca mücadele ediyor demek ki" dedi.
Tarlada bulunan kafa derisi tam 53 sonra yerine dikildi. Gördüğü dört aylık tedaviyle sağlığına kavuşan Binnaz, kazanın ardından ilk kez traktöre bindi. Kazanın etkisini hala yaşadığını söyleyen genç kadın, "Geceleri kazayla ilgili rüya görüyorum. Yaşadıklarıma o kadar şaşırıyorum ki. Allah'tan bir güç gelmişti. İnsan canı için olunca mücadele ediyor demek ki" dedi.
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