Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google'ın 20 Mart tarihindeki Doodle'ı insanların dikkatini çekti. Google'ın yeni Doodle'ını gören vatandaşlar 2019 İlkbahar gündönümü nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Mart'ta neler olur? İşte detaylar...

2019 İLKBAHAR GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Mart tarihinde İlkbahar Ekinoksu'nda Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90 derecelik açı ile düşer. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanmaktadır.



21 MART'TA NELER OLUR?

Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.