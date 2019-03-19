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Kayıp 'Hediye'!

’de 9 yaşındaki dereye düştü. Kardeşinin elinden kaydığını söyleyen abla , gözyaşlarına boğuldu...

Kayıp 'Hediye'!
Yürekleri yakan olay önceki gün 'de yaşandı. Alışverişten dönen Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (9), dereye taş atmak istedi, ikili suya düştü. Vatandaşlar, Bahar'ı kurtardı. Hediye ise o kadar şanslı değildi. Hastaheden taburcu olan , gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Gözü yaşlı kız, "Arkadaşımla sohbet ederken kardeşim elindeki taşları dereye atıyordu. Taşlar bitince yeniden taş almak için eğildi. O sırada çamurdan ayağı kaydı, 'Abla beni kurtar' diye bağırdı. Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp, elini tuttum ama çok fazla su olunca kardeşim fazla tutunamadı. Kardeşim elimden kayıp gitti" diye konuştu.




Bahar Orman



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