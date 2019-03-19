Kayıp 'Hediye'!

Yürekleri yakan olay önceki gün Mersin'de yaşandı. Alışverişten dönen Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (9), dereye taş atmak istedi, ikili suya düştü. Vatandaşlar, Bahar'ı kurtardı. Hediye ise o kadar şanslı değildi. Hastaheden taburcu olan Bahar Orman, gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Gözü yaşlı kız, "Arkadaşımla sohbet ederken kardeşim elindeki taşları dereye atıyordu. Taşlar bitince yeniden taş almak için eğildi. O sırada çamurdan ayağı kaydı, 'Abla beni kurtar' diye bağırdı. Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp, elini tuttum ama çok fazla su olunca kardeşim fazla tutunamadı. Kardeşim elimden kayıp gitti" diye konuştu.
Bahar Orman
Hediye Orman
Bahar Orman
Hediye Orman
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