Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleşecek müzik gecemizle ilgili size bir ipucumuz var! Aacayipsin, Ölürüm Sana ve Karma gibi albümleri bulunan Megastar'ın 2006 yılında çıkardığı albümündeki şarkılar İngilizceydi. Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da da yayımlanan bu albümün ismini kimler hatırlıyor?" denildi. İşte 19 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (19 MART 2019)

Soru: Tarkan'ın 2006 yılında çıkardığı İngilizce albümün adı nedir?

Cevap: COME CLOSER

TARKAN KİMDİR?

Tarkan, 1972 Almanya Alzey kasabasında dünyaya geldi. 1986 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Tarkan, müziğe olan ilgisi sonucunda Karamürsel'de lise yıllarında ilk müzik eğitimini almaya başlamıştır.