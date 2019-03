Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi ihya edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe (arşa) yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Miraç Kandili bu yıl ne zamana denk geliyor? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili nedir? İşte 2019 Miraç Kandili takvimi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu yıl 2 Nisan Salı günü idrak edilecek. Miraç Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği gün olarak biliniyor.

2019 KANDİL GÜNLERİ

6 Nisan 2019 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 19 Nisan 2019 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

KANDİLLERDE NELER YAPILIR?

Kandillerde İslam dininin temel ibadetleri yerine getirilir ve işlenilen günahların affı için Allah'tan af dilenir. Öte yandan aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir;

Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir,

Kur'an-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir,

Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları eder,

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır,

Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır,

Dualar edilir, şükür namazı kılınır.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Yani miladi takvim ile kıyaslarsak 4 Mayısın gündüzü oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27.gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.

"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teâlâ) altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)

Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:

"Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir."

"O gün Receb'in (bitmesine) üç gün kalan gündür. Ve o gün, Nebiyy-i Ekremimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin peygamber olarak tâyin olunduğu gündür." (Gunye 1/183)

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NEDİR? KAÇ REKATTIR?

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur.

Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa :

"Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur. Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç gecesi kılınacak 12 rekat Hacet namazına şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...

Her rekat arasında bu uzun niyeti yapmaya gerek yoktur. İlk rekata başlarken bu niyet yapılıp daha sonraki rekatlarda sadece "Niyet ettim rıza-i şerifinn için Hacet Namazına" diye niyet edilebilir.Ancak her rekatta bu niyeti tekrarlamak daha güzel olur.

Receb'in 27'nci gecesi yani 26'sını 27'sine bağlayan gece "Mi'rac gecesi"dir. Bu gecede yatsıdan sonra 12 rek'at Hâcet namazı kılınır. Her rek'atta Fâtiha'dan sonra 10 İhlâsı şerîf okunur ve 2 rek'atte bir selâm vermek sûretiyle kılınır. Namazdan sonra:

4 Fâtiha-i şerîfe,

100 defa:

"Sübhâne'llâhi ve'l hamdü lillâhi ve lâ ilâhe ille'llâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyi'l azıym."

100 defa da:

"Estağfiru'llâhe'lazıym ve etûbü ileyk."

100 defa salevât-ı şerîfe okunur.

Yukarıda târif edilen namaz 12 rek'at yerine 100 rek'at da kılınabilir. Bu Namazı 100 rekat kılanların Allahın huzuruna namaz borcu ile çıkmayacağı rivayet edilmiştir.