Karısından tarafından bıçaklanan adam, gazetecilere çağrı yaptı. Haberin başlığını kendisi attı. Olay önceki gün Antalya'da yaşandı. 2 çocuk sahibi S.T. ve K.T. evlerinde tartışmaya başladı. Koca, kalçasından bıçaklandığı iddiasıyla polisi aradı. Ekipler, her iki tarafı da evden dışarı çıkardı. K.T., küçük yaştaki oğluyla birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.T., ise gazetecilere, "Yaz gazeteci. Karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi. Hafif yaralı olan S.T. hastaneye kaldırıldı.
- Yaşam
- 19.03.2019
- Gazete
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