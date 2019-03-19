40 yıldır kimliksiz yaşayan Sezer ailesi geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına katılarak kimliklerinin olmadığını ifade etti. 1 anne 4 çocuk 2 torun. Hiç birinin kimliği yoktu. Yıllardır hiçbir hayalini gerçekleştiremeyen Sezer ailesi, okuyamadı, evlenemedi, hastaneye bile gidemedi.
Esra Erol bir ilki gerçekleştirdi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde, yaşayan 40 yaşındaki Emine Sezer’in ailesi doğduğunda kimliğini çıkarmadı. Yıllarca kimliğini çıkarabilmek için mücadele etti. Son çare olarak Esra Erol’a katıldı.
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