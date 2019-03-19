



40 yıldır kimliksiz yaşayan Sezer ailesi geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına katılarak kimliklerinin olmadığını ifade etti. 1 anne 4 çocuk 2 torun. Hiç birinin kimliği yoktu. Yıllardır hiçbir hayalini gerçekleştiremeyen Sezer ailesi, okuyamadı, evlenemedi, hastaneye bile gidemedi.