Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Ödül 20 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamda, "Bugünkü ipucumuz ülkemiz sınırları içerisinde yer alan bir bölgeden geliyor hadiciler... Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdan bahsediyoruz. Bu dağ hangi ilimiz sınırları içerisinde acaba?" denildi. Peki, Nemrut Dağı nerede? İşte 18 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (18 MART 2019)

Soru: Nemrut Dağı nerede?

Cevap: ADIYAMAN

Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Toros dağ silsilesinde bulunur. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman ili sınırları içindedir. 1988 yılında ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 13.827 hektardır.

Milli parkın kaynak değeri eski çağlarda "Kommagene" olarak bilinen, bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılardır. Antiochos tümülüsü ve buradaki dev heykeller, Eskikale, Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü milli park içinde kalan kültürel değerlerdir. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı-tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunmaktadır. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır. Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Kommagene ülkesinin özgün sanatı harmanlanarak yontulmuştur. Bu anlamda Nemrut Dağına "batı ve doğu uygarlığının köprüsü" denebilir.

Kommagene kralı Antiochos Theos, MÖ 62 yılında bu dağın tepesine, pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar-tapınağını da yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı gibi, tanrıların taş oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli hiyerotesyon olarak bilinir.

Nemrut Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nün batısında yer alan bir volkandır. Yükseltisi 2935 m. olan Nemrut volkanın zirvesinde çapı 6 km.yi bulan ve dik yamaçlar ile çevrili daire şekilli bir kaldera bulunur.Kalderanın batısında bir göl yer alır.Jeolojik kayıtlara göre Nemrut Volkanından son lav çıkışları 1441, 1597 ve 1692 yıllarında yaşanmıştır.1441 yılında, halk arasında "Kantaşı Mevkii" olarak adlandırılan yerde,aktivite sonucu lav akıntıları yaklaşık 10 km²'lik bir alanda etkili olmuştur.Günümüzde Nemrut volkanından sıcak gazlar çıkmaktadır. Jeologlar Türkiye'nin faaliyete geçebilecek en 'riskli' yanardağı olarak,Bitlis sınırlarında yer alan Nemrut Dağı'nı göstermektedirler.

Kahta ilçe sınırlarındaki Nemrut Dağında karasal iklim özellikleri görülmektedir. İlçe sınırlarındaki Atatürk Baraj gölü nedeniyle, iklim yapısı önemli bir ölçüde değişikliğe uğrayarak Akdeniz iklimi ile benzerlik göstermeye başlamıştır. Ancak yaz ortasında bile, Nemrut Dağında gün doğumu oldukça soğuk olur. Mezarda 1881 yılında Alman mühendis Karl Sester tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan kazılarda da Antiochus'un mezarı bulunamamıştır.