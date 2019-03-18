Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq'in 20.00'de başlayacak yarışmasında ödül 15 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz... Bugünkü eleqipucu sorumuzun konusu da tabii ki tarih. Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit'in ismi, hangi kentte bulunan hava alanına verilmiştir?" denildi. Peki, Koca Seyit havalimanı nerede? İşte 18 Mart Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (18 MART 2019)

Soru: Koca Seyit havalimanı nerede?

Cevap: BALIKESİR

Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşlediği topla İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?