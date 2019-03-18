Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.03.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 16:59

ipucu 18 Mart: havalimanı nerede?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu tarihten geliyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından 'in ismi illerimizden birindeki havalimanına verilmiştir. Eleq ise bu havalimanının hangi ilde olduğunu yarışmacılarına yöneltti. Peki, ? İşte 18 Mart sorusu ve yanıtı...

Koca Seyit havalimanı nerede?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq'in 20.00'de başlayacak yarışmasında ödül 15 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz... Bugünkü eleqipucu sorumuzun konusu da tabii ki tarih. Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit'in ismi, hangi kentte bulunan hava alanına verilmiştir?" denildi. Peki, Koca Seyit havalimanı nerede? İşte 18 Mart Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (18 MART 2019)

Soru: Koca Seyit havalimanı nerede?

Cevap: BALIKESİR

Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşlediği topla İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEleq ipucu 18 Mart: Koca Seyit havalimanı nerede?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri