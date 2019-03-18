Besteci ve müzik prodüktörü Burhan Bayar'ın müzisyen oğlu Burak Can Bayar ile 4 yıl önce evlendiği Özlem Bayar boşanıyor. Evlendikleri günden beri 'Ben evlilik adamı değilim. Ne istediğimi bilmiyorum' diyerek eşinin kendisini rencide ettiğini belirten Özlem Bayar, İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Genç kadın, "Evde çalışan eşim evde birilerinin bulunmasından rahatsız olduğunu sık sık dile getirince ben de fedakârlık yapıp akrabaların yanında kaldım. Boşanma isteğini tekrar edince evden ayrıldım. Bin 500 lira nafaka ile 60 bin lira tazminat istiyorum" dedi.
Özlem Bayar, eşinden 60 bin lira tazminat ile bin 500 lira nafaka istedi.
ALİ OKTAY
Özlem Bayar, eşinden 60 bin lira tazminat ile bin 500 lira nafaka istedi.
ALİ OKTAY
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