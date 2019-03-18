‘Evlilik adamı değilim’

ve müzik prodüktörü'ın müzisyen oğluile 4 yıl önce evlendiğiboşanıyor. Evlendikleri günden beridiyerek eşinin kendisini rencide ettiğini belirten Özlem Bayar, İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Genç kadın, "Evde çalışan eşim evde birilerinin bulunmasından rahatsız olduğunu sık sık dile getirince ben de fedakârlık yapıp akrabaların yanında kaldım." dedi.Özlem Bayar, eşinden 60 bin lira tazminat ile bin 500 lira nafaka istedi.