Ağır fatura! İzmir’de işadamı Hanif Pehlivanoğlu, 44 yıllık eşine ihanet etti. Boşanma davası açan kadın 4 milyon lira tazminat ile 70 bin lira nafaka istedi.

Ünlü işadamının eşini aldatma faturası ağır oldu. 44 yıllık karısı 4 milyon lira tazminat istiyor. Hanif Pehlivanoğlu, 1975 yılında Balıkesir'de avukatlık stajı yaparken tanıştığı hemşire Neşe Pehlivanoğlu ile evlendi. Çiftin, şu anda biri 43, diğeri de 36 yaşında olan iki çocukları dünyaya geldi. Hanif Pehlivanoğlu, İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Manisa ve Aydın'da toplam 80 şubesi bulunan dev bir marketler zinciri yarattı. Ancak bu arada kendisinden 23 yaş küçük olan Dilek Duz ile yasak aşk yaşamaya başladı ve sevgilisinden de evlilik dışı 2 çocuk sahibi oldu. Aldatıldığını öğrenen Neşe Pehlivanoğlu, zina gerekçesiyle boşanma davası açarak, 4 milyon lira tazminat ve 70 bin lira nafaka talep etti. Davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasında Hanif Pehlivanoğlu'nun avukatları duruşmaların gizli yapılmasını ve yayın yasağı getirilmesini talep etti. Ancak bu talep reddedildi.



CEYHAN TORLAK