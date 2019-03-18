Çiçek soldu! Nazlı'dan kötü haber...

İzmir'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer'den çok acı haber geldi. Genç kız, dün akşam saatlerinde tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafı paylaşılıp kansere karşı güçlü durduğunu gösteren Nazlı Çiçek'in acı haberi, yakınlarını ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu.





Nazlı Çiçek Gezginer'in cenazesinin bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Cami'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği yakınlarınca ifade edildi.







Gezginer ailesi, "Nazlımız, Öykü'nün donör aradığını duyunca koşa koşa hastaneye gitti. Öykü'nün kurtulmasını çok istiyordu. Ama lösemi olduğunu öğrendi. Dünya başımıza yıkıldı. Tedavilerle sağlığına kavuşacağına inanıyorduk. Ama olmadı. Yıkıldık" dedi.



